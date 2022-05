Fête de la nature : Sortie butte de la LOT à Ordonnac Ordonnac Ordonnac Catégories d’évènement: Gironde

Ordonnac Gironde EUR 0 Découverte des pelouses sèches calcaires de la Butte de la Lot.

Au cours d’une balade guidée, le gestionnaire vous parlera des richesses naturelles de ces milieux et de la gestion conservatoire indispensable à déployer dans une approche stratégique pour les maintenir.

Sur le site, la cueillette est interdite, mais vous pourrez prendre des photos si vous voulez repartir avec des souvenirs !

Inscription obligatoire.

