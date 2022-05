Fête de la nature : Seule la terre est éternelle, 18 mai 2022, .

Fête de la nature : Seule la terre est éternelle

2022-05-18 – 2022-05-18

5.5 EUR Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harris.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par