FÊTE DE LA NATURE: SENSIBILIATION AU FEU

FÊTE DE LA NATURE: SENSIBILIATION AU FEU, 21 mai 2022, . FÊTE DE LA NATURE: SENSIBILIATION AU FEU

2022-05-21 – 2022-05-21 Présentation des actions mises en place pour lutter contre les feux des forêts. Atelier assuré par le Comité Feu et Forêt. Rendez-vous à l’Esplanade Jean Moulin. Présentation des actions mises en place pour lutter contre les feux des forêts. Atelier assuré par le Comité Feu et Forêt. Présentation des actions mises en place pour lutter contre les feux des forêts. Atelier assuré par le Comité Feu et Forêt. Rendez-vous à l’Esplanade Jean Moulin. dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville