Sallenelles Calvados Sallenelles Calvados Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez découvrir la faune et la flore du pré-salé dans l’estuaire de l’Orne

Tout public (dès 6 ans)

(2km/2h) – Niveau 1 mne@cpievdo.fr +33 2 31 78 71 06 http://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez découvrir la faune et la flore du pré-salé dans l’estuaire de l’Orne

