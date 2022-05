Fête de la Nature Saint-Sulpice-le-Dunois Saint-Sulpice-le-Dunois Catégories d’évènement: Creuse

Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse Saint-Sulpice-le-Dunois Médiathèque la Forge, 2 mercredi 18/05 de 9h à 12h, samedi 21/05 14h-17h. Gratuit. Partez à la découverte des richesses naturelles de vos régions. nMercredi 18/05 balade ornithologique le chant des oiseaux du printemps nSamedi 21/05 Atelier Landart et atelier Cyanotype , pour tout public 20 personnes max par atelier (inscriptions au 05 55 89 25 48) Médiathèque la Forge, 2 mercredi 18/05 de 9h à 12h, samedi 21/05 14h-17h. Gratuit. Saint-Sulpice-le-Dunois

