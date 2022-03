Fête de la Nature Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Une programmation de 5 jours pour cultiver votre bonheur : astronomie, jardinage au naturel, ateliers buissonniers, programmation cinéma, découverte de la forêt, ateliers apiculture, conférence sur les plantes aromatiques et bien d’autres … animation@ccspsl.fr +33 4 70 47 67 27 http://www.comcom-ccspsl.fr/ Saint-Pourçain-sur-Sioule

