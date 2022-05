Fête de la nature Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-05-18 – 2022-05-22 Bureau d'information touristique 2 Avenue de la République

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Fête de la nature

A cette occasion, la municipalité et diverses structures locales proposent un programme commun d'activités ludiques et pédagogiques pour tous les publics. Des animations autour des enjeux du territoire (préservation des espaces naturels, gestion de la ressource en eau, protection des espèces endémiques…) Opération nationale dont la date coïncide avec la journée de la biodiversité.

+33 4 90 47 98 40

