Saint-Jean-de-Fos Hérault Atelier “Z’animaux de la Vallée”. Les animaux de la Vallée, tout un programme ! A poils, plumes ou écailles, les animaux de la Vallée sont nombreux ! Découvrez l’argile en plein air, un savoir faire local et ancestral. Vous réaliserez l’animal de votre choix à partir d’une boule d’argile. Technique simple tout public. conseils, terre et petit outillage mis à disposition.

+33 6 10 41 68 42

Rendez-vous à l'atelier du comptoir des oxydes

