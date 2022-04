FETE DE LA NATURE Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Catégories d’évènement: Hérault

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 16:00:00

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault A la découverte des plantes comestibles et médicinales du Bout du monde. Une balade animée par l’association “La fleur sauvage”.

Programme du week-end :

Atelier “A la découverte de l’abeille”. Lieu de rendez-vous : Espace Max Rouquette

Atelier “Miel”.

Atelier “Parfumerie et distillation”. Lieu de rendez-vous : Atelier “L’Atelier des sens”, rue Descente du Portal.

Atelier “L’atelier des sens”. Lieu de rendez-vous : rue descente du Portal.

Atelier “Lumière”.

