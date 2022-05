FETE DE LA NATURE Saint-Guilhem-le-Désert, 22 mai 2022, Saint-Guilhem-le-Désert.

FETE DE LA NATURE Saint-Guilhem-le-Désert

2022-05-22 – 2022-05-22

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Saint-Guilhem-le-Désert

Dans le cadre de la Fête de la Nature, de nombreuses animations vous sont proposées.

“De cire et de miel : ors et trésors de la ruche au Moyen-Age”. Ateliers proposés dans le cadre le la fête médiévale.

Atelier “Lumière”. Démonstration d’une fabrication traditionnelle de cierge (par trempage) et création de deux bougies en cire d’abeille gaufrée par participant. Animé par “Apis-Sophia”.

culture@saint-guilhem-le-desert.com +33 4 67 57 04 59

Saint-Guilhem-le-Désert

dernière mise à jour : 2022-04-29 par