FÊTE DE LA NATURE Saffré, 18 mai 2022, Saffré.

FÊTE DE LA NATURE Saffré

2022-05-18 – 2022-05-22

Saffré Loire-Atlantique Saffré

Ce “refuge LPO” , et aussi “Jardins de Noé” est un petit coin de paradis d’environ 740m2 riche en biodiversité.

Venez profiter de cette visite, devenez des observateurs et pausez-vous pour profiter de toute cette biodiversité.

Visites guidées, espace de consultation documentaire et exposition.

Horaires des visites guidées / Durée 1h / Sur réservation uniquement / 8 pers. max :

– 18 et 19 mai : 10h, 14h, 15h30 et 17h

– 20 et 21 mai : 10h, 14h, 15h30, 17h et 18h30

– 22 mai : 10h, 14h, 15h30 et 17h

Tout public

Gratuit

Informations et réservations auprès de Gwéanëlle JEGU

Petit jardin, oui mais, grande biodiversité !

gwenaelle.jegu@wanadoo.fr +33 6 80 36 98 99 https://fetedelanature.com/edition-2022

Saffré

dernière mise à jour : 2022-04-30 par