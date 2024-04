Fête de la nature Randonnée guidée Arthez-de-Béarn, vendredi 24 mai 2024.

Fête de la nature Randonnée guidée Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

À la découverte d’un vallon voué à la préservation de la biodiversité venez découvrir la faune et la flore des zones humides et appréhendez les actions de restauration et de gestion mises en œuvre de cet espace. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 09:30:00

fin : 2024-05-24 12:00:00

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête de la nature Randonnée guidée Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Coeur de Béarn