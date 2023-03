Fête de la Nature – Randonnée à Saint Maurice Dieulefit Catégories d’Évènement: Dieulefit

Drôme

Fête de la Nature – Randonnée à Saint Maurice, 24 mai 2023, Dieulefit . Fête de la Nature – Randonnée à Saint Maurice Parking du banc (Vitrouillères) Dieulefit Drôme

2023-05-24 09:00:00 09:00:00 – 2023-05-26 17:00:00 17:00:00 Dieulefit

Drôme Randonnée encadrée par un accompagnateur.

Bonnes chaussures de marche. Boisson. repas tiré du sac.

Sur inscription à l’OT . 12 pers max +33 4 75 46 42 49 Dieulefit

