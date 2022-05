Fête de la nature: Pont-de-Roide-Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans Catégories d’évènement: Doubs

Pont-de-Roide-Vermondans

Fête de la nature: Pont-de-Roide-Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans, 20 mai 2022, Pont-de-Roide-Vermondans. Fête de la nature: Pont-de-Roide-Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans

2022-05-20 17:30:00 – 2022-05-20 19:30:00

Pont-de-Roide-Vermondans Doubs Pont-de-Roide-Vermondans EUR À l’occasion de la fête de la nature, partez à la découverte des richesses naturelles de la réserve naturelle du Crêt des Roches.

Préparez vos bonnes chaussures pour visiter, explorer et découvrir ce territoire rare. En fin de journée, la Réserve naturelle régionale du Crêt des Roches se dévoile aux curieux de nature. Découvertes du milieu et explications sur sa gestion rythmeront cette balade au crépuscule. À l’occasion de la fête de la nature, partez à la découverte des richesses naturelles de la réserve naturelle du Crêt des Roches.

Préparez vos bonnes chaussures pour visiter, explorer et découvrir ce territoire rare. En fin de journée, la Réserve naturelle régionale du Crêt des Roches se dévoile aux curieux de nature. Découvertes du milieu et explications sur sa gestion rythmeront cette balade au crépuscule. Pont-de-Roide-Vermondans

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pont-de-Roide-Vermondans Autres Lieu Pont-de-Roide-Vermondans Adresse Ville Pont-de-Roide-Vermondans lieuville Pont-de-Roide-Vermondans Departement Doubs

Pont-de-Roide-Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-de-roide-vermondans/

Fête de la nature: Pont-de-Roide-Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans 2022-05-20 was last modified: by Fête de la nature: Pont-de-Roide-Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans 20 mai 2022 Doubs Pont-de-Roide-Vermondans

Pont-de-Roide-Vermondans Doubs