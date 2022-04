Fête de la nature Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: Finistère

Plouhinec Finistère Plouhinec Finistère – Randonnée nature

– 1001 Regards autour de la mare

– L’art naturel pour les 4 éléments

– Impression végétale

– Quand la mer se retire

– Moment conté nature

– La végétation des dunes

– Les oiseaux du littoral

– Plongez dans l’infiniment petit

– Stand “Sur un air de Terre”

– Découverte de la flore locale

