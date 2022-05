FÊTE DE LA NATURE Piriac-sur-Mer, 21 mai 2022, Piriac-sur-Mer.

FÊTE DE LA NATURE Route de la Noé malade Camping Les Amis de la Nature Piriac-sur-Mer

2022-05-21 – 2022-05-21 Route de la Noé malade Camping Les Amis de la Nature

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Cette fête champêtre est l’occasion d’observer et de découvrir la Nature en famille. Visite des 2 hectares du terrain de camping, avec la diversité des arbres, des fleurs, des 7 nichoirs et des mangeoires. nEcoute du chant des oiseaux et des grenouilles, observation dans un nichoir des oeufs éclos (mésanges qui ont quitté le nid). Présentation d’une mangeoire à silo fait maison et autres petites mangeoires. Animations : n- Poster interactif pour apprendre à reconnaître le chant des oiseaux n- Comment est fait un arbre, la photosynthèse, les forêts sont-elles l’unique poumon de la Terre ?

union-tourist-amis-nature@orange.fr +33 2 40 23 61 79 https://campinglesamisdelanaturepiriac.fr/

Route de la Noé malade Camping Les Amis de la Nature Piriac-sur-Mer

