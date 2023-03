Fête de la Nature Parcours naturel Sausset-les-Pins Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-04-23 09:00:00 – 2023-04-23 17:00:00

Bouches-du-Rhône Artisans, créateurs, exposants vous donnent rendez durant cette journée

avec des balades à poney, une ferme pédagogique jeux en bois et ateliers bien-être etc……………..

entrée gratuite buvette et restauration sur place.

9h à 17h au parcours naturel. Fleurs, plantes, décoration, mobilier de jardin

