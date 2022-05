Fête de la nature : Observation des oiseaux Plougasnou, 21 mai 2022, Plougasnou.

Fête de la nature : Observation des oiseaux Stand LPO devant l’église Place du Général Leclerc Plougasnou

2022-05-21 09:30:00 – 2022-05-21 12:30:00 Stand LPO devant l’église Place du Général Leclerc

Plougasnou Finistère

A l’occasion de la Fête de la Nature découvrez l’atelier Le Printemps des Oiseaux.

Découvrez les oiseaux qui nous entourent avec Viviane, de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), au gré d’une balade entre le bourg et le bois de la Métairie. Une occasion, aussi, de parler de la convention refuge LPO/commune de Plougasnou et d’échanger des idées pour amener plus de biodiversité dans votre jardin. Stand LPO sur la place de l’église de 9H à 12H tenu par les étudiants en BTS GPN du Lycée de Suscinio.

Deux départs : 9H30 ou 11H

RV au stand LPO sur la place de l’Eglise. Tout public-familles

Gratuit, sur réservation à l’office de tourisme de Plougasnou.

Stand LPO devant l’église Place du Général Leclerc Plougasnou

