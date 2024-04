Fête de la Nature Montfort-sur-Meu, samedi 25 mai 2024.

Montfort-sur-Meu fête la nature le 25 mai au parc municipal ! Durant cette journée festive et de rencontre, vous aurez l’occasion de découvrir la nature de la ville autrement et de vous sensibiliser à sa préservation.

Au programme

LE MATIN

– 11h/12h30 « Prendre soin de son dos grâce au yoga » avec l’association Yoga Bien-être et vitalité

– 11h/12h30 « Balade Nature Au fil de l’eau » avec La Nature à votre porte

TOUTE LA JOURNEE

– 11h/18h Découverte du jardin écocitoyen avec l’association Cêhapi

– Expo photo « Ailes et Nature » de Phillippe Ricaud à la médiathèque

Maison de la mobilité itinérante avec la SNCF, Eureka Emploi Service, Ehop, la Maison de l’Europe et Montfort Communauté

– Atelier Rues Fleuries

– 11h/18h Troc de Plantes avec l’association Jardins Brétiliens.

– 11h/18 « Balade Kayak Découverte du Garun » avec le CKPB

– Jeu de piste Mobilité avec l’association Cêhapi

– Jeux « La Biodiversité au jardin » avec l’association La maison de la consommation et de l’environnement

– Escape game » Tri des déchets » avec le SMICTOM

– Rallye Photo « Débusquer la Nature Cachée » à la médiathèque Lagirafe.

L’APRES-MIDI

-14h30/16h30 « Balade Nature Au fil de l’eau » avec La Nature à votre porte

-14h/18h Grimp’Arbre avec Cap Arbres

– 14h/18h Une mare pleine de surprises ! avec l’association Eaux et Rivières

– 15h et 17h « Randonnée contée Dame Nature » avec l’association Compagnie Les Embobineuses

– 14h/16h Stand Nichoirs à oiseaux avec la Résidence Autonomie de l’Ourme

– 14h/15h Yoga pour adulte avec l’association Yoga Pays Montfort

– 15h30/16h30 Yoga pour enfant avec l’association Yoga Pays Montfort

– 17h-18h « Le Yoga comme allié de la gestion du stress » avec l’assosciation Yoga Bien-être et vitalité

LE SOIR

– 20h/22h Ciné-Débat avec le film Low Tech d’Adrien Bellay avec le Cinéma La Cane

Les activités vous sont proposées gratuitement dans la limite des places disponibles à partir de 11h.

Certaines animations sont soumises à inscriptions.

Restauration possible sur place galette-saucisses, gâteaux, jus de pomme. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

