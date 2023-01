Fête de la Nature Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-05-24 – 2023-05-29 Marseille 8e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Profitons donc de cet événement national d’envergure pour se réunir dans la nature et la mettre à l’honneur, du 24 au 29 mai 2023 !



C’est l’occasion de vivre une expérience inédite et gratuite au contact de la nature : visites guidées de sites protégés, exploration des massifs montagneux, balades accompagnées dans les grands espaces naturels protégés, exploration des milieux marins, inventaires d’espèces participatifs, jeux de piste… apprêtez-vous à découvrir la nature de la Provence sous un nouvel angle ! Cinq jours de fête, 2000 lieux de festivité, des centaines de milliers de participants : la précédente édition a été un véritable succès ! https://fetedelanature.com/ Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

