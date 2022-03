Fête de la Nature Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône La Fête de la Nature est organisée par l’association éponyme, qui regroupe l’ensemble des acteurs nationaux et partenaires impliqués dans cet événement.

C’est l’occasion de vivre une expérience inédite et gratuite au contact de la nature : visites guidées de sites protégés, exploration des massifs montagneux, balades accompagnées dans les grands espaces naturels protégés, exploration des milieux marins, inventaires d’espèces participatifs, jeux de piste… apprêtez-vous à découvrir la nature de la Provence sous un nouvel angle ! La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai. Elle est l’occasion de vivre une expérience inédite et gratuite au contact de la nature. https://fetedelanature.com/ La Fête de la Nature est organisée par l’association éponyme, qui regroupe l’ensemble des acteurs nationaux et partenaires impliqués dans cet événement.

C'est l'occasion de vivre une expérience inédite et gratuite au contact de la nature : visites guidées de sites protégés, exploration des massifs montagneux, balades accompagnées dans les grands espaces naturels protégés, exploration des milieux marins, inventaires d'espèces participatifs, jeux de piste… apprêtez-vous à découvrir la nature de la Provence sous un nouvel angle !

