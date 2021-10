Arcueil Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil, Val-de-Marne Fête de la Nature Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Fête de la Nature Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre, 2 octobre 2021, Arcueil. Fête de la Nature

Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre, le samedi 2 octobre à 10:00 Entrée libre.

Nous intervenons à la Fête de la Nature à la Maison de l’Environnement à Arcueil. Nous tiendrons un stand zéro déchet et un stand de présentation et d’offre d’emploi de notre chantier d’insertion. Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Adresse 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Ville Arcueil lieuville Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil