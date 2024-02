Fête de la nature Lohr, dimanche 19 mai 2024.

Fête de la nature Lohr Bas-Rhin

Le festival de la nature organisé par Les Piverts revient à Lohr ! Venez nombreuses et nombreux pour profiter d’un moment de partage autour d’animations nature, de musique, de stands et de nourriture.

La Fête de la Nature est une grande fête mêlant spectacle familial, concert, ateliers, animations et stands de produits locaux. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:30:00

fin : 2024-05-19 21:30:00

Lohr 67290 Bas-Rhin Grand Est contact@lespiverts.org

L’événement Fête de la nature Lohr a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre