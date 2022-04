Fête de la nature Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Levet Cher Levet Conférence, exposant, troc de plantes, métier d’art, costume, théâtre, initiation, atelier, rencontre, associations et partenaires … le point commun cette année est la nature à travers les époques… Prêt pour le voyage dans le temps ? L’édition de la fête de la nature par l’association levetoise sera cette année sur la représentation de la flore à travers les époques. Un événement programmé chaque année et qui ne manque pas d’idée d’animation. trocplanteslevet@live.fr Conférence, exposant, troc de plantes, métier d’art, costume, théâtre, initiation, atelier, rencontre, associations et partenaires … le point commun cette année est la nature à travers les époques… Prêt pour le voyage dans le temps ? echanges troc plantes et culture levet

