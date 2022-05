Fête de la nature : Les trésors du gave

Fête de la nature : Les trésors du gave, 20 mai 2022, . Fête de la nature : Les trésors du gave

2022-05-20 – 2022-05-04 Baladez-vous au bord du gave de Pau et découvrez à travers des panneaux thématiques la faune aquatique et l’avifaune, la flore de la ripisylve, mais aussi le patrimoine architectural !

Panneaux visibles toute l’année Baladez-vous au bord du gave de Pau et découvrez à travers des panneaux thématiques la faune aquatique et l’avifaune, la flore de la ripisylve, mais aussi le patrimoine architectural !

Panneaux visibles toute l’année Baladez-vous au bord du gave de Pau et découvrez à travers des panneaux thématiques la faune aquatique et l’avifaune, la flore de la ripisylve, mais aussi le patrimoine architectural !

Panneaux visibles toute l’année dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville