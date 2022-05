Fête de la Nature : les petits défis

Réservation obligatoire. Pour la Fête de la Nature, la Maison du Parc Naturel Régional des Alpilles organise son atelier “les défis nature” le mercredi 18 mai ! Lors de cet atelier, à travers des jeux, les enfants pourront découvrir la faune et la flore des Alpilles.



