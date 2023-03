FÊTE DE LA NATURE : LES FRICHES SONT RICHES !, 26 mai 2023, Bessan Bessan.

Place de la Mairie Bessan Hérault

2023-05-26 17:00:00 17:00:00 – 2023-05-26 20:00:00 20:00:00

Sur la commune de Bessan (site Natura 2000) et plus particulièrement sur le plateau, également appelé « les Megéries » le service Biodiversité de l’Agglo organise en partenariat avec la Ville de Besssan, une visite guidée dans cet espace naturel atypique.

Ce dernier est le « hot spot » pour la conservation de l’Outarde Canepetière en France et fait l’objet d’un programme agro-écologique multi partenarial visant la reconquête de friches par l’installation d’un éleveur ovin que nous irons rencontrer et qui permet de maintenir les milieux naturels ouverts favorables à l’Outarde Canepetière et bien d’autres espèces de la faune de plaine agricole.

La 1ère partie de la soirée se passera en salle afin de visionner une courte présentation du site et ses enjeux, suite à quoi une large partie de la soirée sera réservée à la découverte de cet écosystème méconnu, des espèces qui y vivent et ses acteurs.

Prévoir des chaussures adaptées (circuit de 3km à pieds) et couvre-chefs, jumelles et fascicules seront prêtés lors de la balade.

