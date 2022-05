Fête de la Nature : Les arbres, de sacrés alliés ! Claville-Motteville Claville-Motteville Catégories d’évènement: Claville-Motteville

Claville-Motteville Seine-Maritime Claville-Motteville Nous vous invitons à découvrir notre ferme lors d’une visite commentée dont le thème principal sera l’arbre !

Depuis plus de 20 ans, nous plantons des arbres de différentes essences adaptés à la région. Que ce soit près de la mare, sur un talus ou dans une prairie, nous vous partagerons tout au long du parcours l’utilité de nos aménagements pour nous mais aussi pour les animaux.

fermedesecoles@gmail.com +33 7 68 09 43 98

