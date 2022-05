Fête de la nature : Le jeu de l’oie, c’est géant ! Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou Finistère Dans le cadre de la Fête de la Nature : Le jeu de l’oie, c’est géant ! Un jeu de l’oie géant, avec des tas de questions pour petits et grands sur la biodiversité du littoral, le tout animé par Géraldine, animatrice à ULAMIR-CPIE, à partir des questions qu’elle a concoctées avec les écoliers des aires marines éducatives de Plougasnou. RV au village nature sur la pointe de Primel. Tout public-familles

