FÊTE DE LA NATURE LE CANAL DU MIGRON Quai Vert Frossay, samedi 25 mai 2024.

Long de 15 km, le canal maritime de la Basse-Loire s’étend de l’écluse du Carnet à Frossay à celle de la Martinière, sur la commune du Pellerin. On lui attribue souvent les noms de Canal du Migron et Canal de la Martinière, en référence aux villages qu’il traverse mais connaissez-vous son histoire et les trésors de biodiversité qu’il recèle ?

Venez découvrir ceux-ci lors d’une matinée dédiée à la détente et à l’observation, concoctée par les animateurs nature passionnés du Quai Vert.

Gratuit, sur réservation.

Au programme

10h00 10h15 Accueil, yoga des plantes

10h15 11h00 Balade autour de la biodiversité, à la rencontre des plantes, insectes et oiseaux qui peuplent la zone du Migron

11h00 11h30 Pause créative naturelle

11h30 12h00 Conte et retour au Quai Vert pour un pique-nique partagé (à prévoir) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25

Quai Vert Le Migron

Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

