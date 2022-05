Fête de la Nature : La Réserve naturelle régionale de l’Ilon, un territoire aux multiples facettes

Réservation obligatoire. Pour la Fête de la Nature, la Maison du Parc Naturel Régional des Alpilles organise son atelier “La Réserve naturelle régionale de l’Ilon, un territoire aux multiples facettes” le vendredi 20 mai ! Située en limite sud du Parc, en partie sur la commune de Paradou, cet espace remarquable de 180 ha, recouvre des milieux de marais, de forêts anciennes et de coussouls de Crau. Venez découvrir ce site exceptionnel dont la qualité a été reconnue par la région Sud qui en a fait une Réserve naturelle régionale.



