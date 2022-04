Fête de la nature : la photo macro

Fête de la nature : la photo macro, 21 mai 2022, . Fête de la nature : la photo macro

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-21 15:15:00 15:15:00 Initiez-vous à la photographie macro, ou comment voir et montrer l’invisible grâce à l’animation de notre partenaire Cyril Crespeau, photographe professionnel, et partez à la découverte des plantes et de la faune de notre hôtel à insectes. dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville