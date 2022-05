Fête de la Nature – La Biodiversité au Jardin Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Fête de la Nature – La Biodiversité au Jardin Jardin de l'Aube Chemin du Pont Rompu Die

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-21 15:00:00 15:00:00

Die Drôme Qu’est-ce que la biodiversité, et comment rendre son jardin accueillant ? Qu’est-ce que la diversité biologique ? Quelles sont ses différentes composantes ?

Pourquoi la protéger ? Comment concilier production et protection ? sourcesetracines@gmail.com Jardin de l’Aube Chemin du Pont Rompu Die

