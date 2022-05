Fête de la Nature – Jeu de piste du Sentier de la Mégère Guissény, 21 mai 2022, Guissény.

Fête de la Nature – Jeu de piste du Sentier de la Mégère Guissény

2022-05-21 – 2022-05-21

Guissény Finistère Guissény

Challenge en famille : partez à la découverte du patrimoine naturel de Guissény ! Ce jeu de piste organisé par l’association Aventures des Légendes vous fera découvrir le patrimoine naturel de Guissény. Réveillez l’aventurier qui est en vous et résolvez les 9 énigmes du parcours ! nLes petits plus : n- Challenge ludique idéal pour les familles avec enfants n- Animation en français, breton et anglais n- Vous aimez grimper aux arbres ? Ça tombe bien, une énigme sera cachée dans un arbre du village ! nAnimation en français, anglais, breton. Sans réservation.

aventuresdeslegendes@gmail.com +33 6 52 97 73 09 http://www.aventuresdeslegendes.fr/

Guissény

