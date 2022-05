Fête de la nature : Initiation aviron Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Fête de la nature : Initiation aviron Romans-sur-Isère, 22 mai 2022, Romans-sur-Isère. Fête de la nature : Initiation aviron rue paul joud Base Fenestrier Romans-sur-Isère

2022-05-22 – 2022-05-22 rue paul joud Base Fenestrier

Romans-sur-Isère Drôme Initiation Aviron avironrp@orange.fr +33 4 75 70 34 48 https://www.romans-aviron.com/ rue paul joud Base Fenestrier Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse rue paul joud Base Fenestrier Ville Romans-sur-Isère lieuville rue paul joud Base Fenestrier Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Fête de la nature : Initiation aviron Romans-sur-Isère 2022-05-22 was last modified: by Fête de la nature : Initiation aviron Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 22 mai 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme