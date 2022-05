FÊTE DE LA NATURE Hoste Hoste Catégories d’évènement: Hoste

Hoste Moselle Hoste Organisée par le groupe local de la LPO en collaboration avec l’association de La Maison Güth, voici le programme de cette fête de la nature: Vendredi 20 mai

À 20h00 • Conférence sur la pollution lumineuse par Vincent Robert

suivie d’une promenade nocturne: observation des étoiles avec l’association Polaris et écoute de la faune nocturne. Samedi 21 mai

À 8H00 • Sortie pédestre d’observation de la nature autour des étangs,

guidée par la LPO et les CPN de Spicheren

À partir de 13h00 • Café-gâteaux

À partir de 14h00 • Expositions, stands et animations: visite guidée de l’arboretum, conteuse, séances de relaxation de 20 min (à partir de 11ans, à 15h, 16h et 17h, sur inscription),

À 18h • Conférence d’Isabelle Charpentier :

La ligne Maginot aquatique, un socio-écosystème durable ? L’entrée et toutes les animations sont gratuites. Merci de réserver vos place pour les séances de relaxation lpo.paysdeslacs@gmail.com Francis Blesz

