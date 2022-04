Fête de la nature Hirtzbach, 28 mai 2022, Hirtzbach.

Fête de la nature Hirtzbach

2022-05-28 – 2022-05-28

Hirtzbach Haut-Rhin Hirtzbach

Le samedi et le dimanche, une soixantaine d’artistes (amateurs et professionnels) et d’artisans s’installent le long du ruisseau qui coule dans le village. Le public pourra découvrir leurs talents et leurs créations : poterie, vannerie, maroquinerie, ferronnerie, marqueterie, sculpture, ébénisterie… Des démonstrations sont également prévues par un tailleur de pierre, un forgeron ou encore un maréchal ferrant.

Dans le parc Charles de Reinach, on pourra découvrir un marché du terroir avec divers produits naturels et bio.

Le samedi soir, vers 22h, une retraite aux flambeaux et un grand feu d’artifice sont prévus.

Des animations musicales (guinguettes) ainsi que des animations pour les enfants (promenades en poney, carrousel, auto-tamponneuses, trampoline, toboggan géant, structure gonflable, un mini parc zoologique) sont également au programme du week-end.

Traditionnelle fête de la Nature : artisans potiers, vanniers, ébénistes, sculpteurs, démonstrations. Guinguettes, musique et animations pour enfants. Samedi soir : retraite aux flambeaux et feu d’artifice.

+33 3 89 40 99 21

