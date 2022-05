Fête de la Nature Hagetmau, 21 mai 2022, Hagetmau.

Fête de la Nature Terrain de basket Cité Verte Hagetmau

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 15:00:00 Terrain de basket Cité Verte

Hagetmau Landes

La municipalité et le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à venir « FETER LA NATURE » avec la participation du SIETOM de Chalosse.

Au programme :

– 9h30 : accueil / café

– 10h-11h : Course d’orientation animée par le SIETOM de Chalosse (Gratuit sur inscription)

– 11h-12h : Cours de Yoga en plein air à la Cité Verte animé par Jessie (Intempor’Elle) (Gratuit sur inscription)

– 12h-13h30 : Barbecue à la Cité Verte (sur Inscriptions, 6€ :saucisses ventrêche américain)

– 13h30-15h : Ateliers sur le tri et le recyclage animé par le SIETOM et Concours de LAND ART animé par les jeunes du CMJ (sans inscription)

RDV aux terrains de basket extérieurs de la Cité Verte

+33 5 58 05 77 77

Pixabay

Terrain de basket Cité Verte Hagetmau

