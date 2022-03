Fête de la nature Guer Guer Catégories d’évènement: Guer

Morbihan

Fête de la nature Guer, 22 mai 2022, Guer. Fête de la nature Guer

2022-05-22 – 2022-05-22

Dans le cadre de la Fête de la Nature, nous vous invitons à venir explorer en famille la biodiversité environnant le Prieuré Saint-Étienne. Accompagnés par les animatrices de l'association Les Landes, vous plongerez avec tous vos sens en éveil à la découverte des animaux sauvages qui vivent si près de chez nous, et de la flore des bords de chemins, à la fois familière et méconnue. Une animation au grand air pour tous les curieux de nature ! Infos pratiques : Pour tous publics. GRATUIT. Nombre de places limité. +33 2 97 93 26 74 https://leslandes.bzh/

