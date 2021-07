Fête de la Nature Fuveau, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Fuveau.

Fête de la Nature 2021-07-04 – 2021-07-04 Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945

Fuveau Bouches-du-Rhône

-Des animations autour de la biodiversité et de l’énergie : balade pour découvrir la flore urbaine, démonstration de cuisine avec un four solaire, fabrication de nichoirs pour les chauves-souris, conférence énergie renouvelable, …

-Des jeux et sensibilisation pour le jeune public : bombes à graines, roue de la nature, des contes, …

-Des actions sociales et solidaires, en faveur de l’environnement : une gratiferia, un repair café, présentation du mode de déplacement à vélo,…

Et bien d’autres encore…

Un programme complet sera prochainement dévoilé.

Un évènement associé à la Fête de la Nature nationale.

La 1ère édition de la Fête de la Nature à Fuveau vous propose tout au long de cette journée, que nous voulons conviviale et festive, de nombreux évènements.

-Des animations autour de la biodiversité et de l’énergie : balade pour découvrir la flore urbaine, démonstration de cuisine avec un four solaire, fabrication de nichoirs pour les chauves-souris, conférence énergie renouvelable, …

-Des jeux et sensibilisation pour le jeune public : bombes à graines, roue de la nature, des contes, …

-Des actions sociales et solidaires, en faveur de l’environnement : une gratiferia, un repair café, présentation du mode de déplacement à vélo,…

Et bien d’autres encore…

Un programme complet sera prochainement dévoilé.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par