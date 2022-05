Fête de la nature Flourens Flourens Catégories d’évènement: Flourens

Fête de la nature —————– ### 15 mai de 10h à 18h sous la halle de Flourens ### Le programme complet [ICI](https://www.flourens.fr/public/file/abc/958/prg_15mai.jpg) Nombreux stands et animations (course d’orientation, créations végétales, conférence apiculteur, visite des jardins partagés) Flourens Flourens Flourens Haute-Garonne

