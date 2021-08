Fête de la nature Ferme de Cinquante, 3 octobre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Fête de la nature

Ferme de Cinquante, le dimanche 3 octobre à 10:00

Stands d’information, activités, animations, concerts et spectacles sont au programme ! Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale, un stand sera tenu par le service de Transition écologique et de santé environnementale de la mairie et par Nature en Occitanie. Chaque année, la fête de la nature réunit des artisans, producteurs et productrices, associations, exposant·es et passionné·es de l’environnement.

Entrée libre

L’association Ferme de Cinquante organise depuis 1995 une manifestation gratuite et ouverte à toutes et à tous pour sensibiliser le public aux thématiques environnementales.

Ferme de Cinquante Parc de Cinquante chemin de Manges-Pommes Ramonville saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T19:00:00