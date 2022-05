Fête de la nature : faune et flore, les allies de la viticulture Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Sauveur

Fête de la nature : faune et flore, les allies de la viticulture Saint-Sauveur, 21 mai 2022, Saint-Sauveur. Fête de la nature : faune et flore, les allies de la viticulture Château Hourtin Ducasse 3 Route de la Chatole Saint-Sauveur

2022-05-21 11:30:00 – 2022-05-21 17:00:00 Château Hourtin Ducasse 3 Route de la Chatole

Saint-Sauveur Gironde EUR 0 Découvrez comment et pourquoi au Château Hourtin Ducasse ils ont choisi de dorloter la vigne, lui permettre de nous offrir le meilleur.

11 h : début de la visite pour un tour des vignes et découverte de techniques innovantes

12 h 30 – 17 h : dégustation des vins et de votre pique-nique : grand barbecue à votre disposition !

– Pour toute la famille, jeu de piste dans les vignes pour trouver l’ingrédient secret de la potion magique pour traiter les vignes !

– À disposition : pétanque, ping-pong, baby-foot, cartes, jeu de dames…

– Notre petit marché : Récup’ de Créateurs déco, miel, pâté de la chasse du Médoc…

Sur réservation uniquement Découvrez comment et pourquoi au Château Hourtin Ducasse ils ont choisi de dorloter la vigne, lui permettre de nous offrir le meilleur.

11 h : début de la visite pour un tour des vignes et découverte de techniques innovantes

12 h 30 – 17 h : dégustation des vins et de votre pique-nique : grand barbecue à votre disposition !

– Pour toute la famille, jeu de piste dans les vignes pour trouver l’ingrédient secret de la potion magique pour traiter les vignes !

– À disposition : pétanque, ping-pong, baby-foot, cartes, jeu de dames…

– Notre petit marché : Récup’ de Créateurs déco, miel, pâté de la chasse du Médoc…

Sur réservation uniquement +33 5 56 59 56 92 Découvrez comment et pourquoi au Château Hourtin Ducasse ils ont choisi de dorloter la vigne, lui permettre de nous offrir le meilleur.

11 h : début de la visite pour un tour des vignes et découverte de techniques innovantes

12 h 30 – 17 h : dégustation des vins et de votre pique-nique : grand barbecue à votre disposition !

– Pour toute la famille, jeu de piste dans les vignes pour trouver l’ingrédient secret de la potion magique pour traiter les vignes !

– À disposition : pétanque, ping-pong, baby-foot, cartes, jeu de dames…

– Notre petit marché : Récup’ de Créateurs déco, miel, pâté de la chasse du Médoc…

Sur réservation uniquement hourtin ducasse

Château Hourtin Ducasse 3 Route de la Chatole Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Sauveur Autres Lieu Saint-Sauveur Adresse Château Hourtin Ducasse 3 Route de la Chatole Ville Saint-Sauveur lieuville Château Hourtin Ducasse 3 Route de la Chatole Saint-Sauveur Departement Gironde

Saint-Sauveur Saint-Sauveur Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sauveur/

Fête de la nature : faune et flore, les allies de la viticulture Saint-Sauveur 2022-05-21 was last modified: by Fête de la nature : faune et flore, les allies de la viticulture Saint-Sauveur Saint-Sauveur 21 mai 2022 Gironde Saint-Sauveur

Saint-Sauveur Gironde