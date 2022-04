Fête de la nature : fabriquez un tournesol solaire

Fête de la nature : fabriquez un tournesol solaire, 21 mai 2022, . Fête de la nature : fabriquez un tournesol solaire

2022-05-21 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-21 16:00:00 16:00:00 Cet atelier vous permettra de comprendre en vous amusant comment est produite l’électricité et les actions menées par la centrale pour la biodiversité dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville