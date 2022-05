Fête de la nature et du vélo Ferme du Héron, 29 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Fête de la nature et du vélo

Ferme du Héron, le dimanche 29 mai à 10:00

Cette fête s’adresse à tous : aux familles, aux passionnés de plantes ou aux curieux qui veulent renouer du lien avec la nature mais aussi s’interroger sur nos modes de consommation. ### Fête de la nature On y trouvera des plants et des légumes, des stands d’information pour mieux (et moins) consommer, des expositions, des jeux, des ateliers, le tout dans une ambiance festive et musicale ! Au programme : * rallye et animations nature, * fabrication de nichoirs, * ateliers cuisine et dégustation de plantes sauvages comestibles, * visite de ruches, * balades en âne, * spectacles et concerts… Petite restauration et grand pique-nique le midi. ### Fête du vélo Le vélo sera également mis à l’honneur ! Vous glanerez des conseils utiles avec les **stands d’informations de la ville, de la MEL, d’Ilévia et de l’association Droit au vélo**. De nombreuses animations et ateliers autour du vélo vous attendent de 10h à 18h : * test de vélos rigolos, * marquage contre le vol (5€, se munir d’une carte d’identité), * atelier réparation avec les Jantes du Nord… Et bien évidemment, un parking vélo gratuit et gardienné sera disponible. Renseignements : service développement durable, tél. 03 20 43 19 50 ou [ddvascq@villeneuvedascq.fr](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)

Gratuit

Après deux années d’absence, c’est le retour de la Fête de la Nature et du vélo ! Rendez-vous à la Ferme du Héron dimanche 29 mai 2022 de 10h à 18h !

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Cousinerie Nord



