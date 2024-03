Fête de la nature et du printemps Équemauville, samedi 23 mars 2024.

Fête de la nature et du printemps Équemauville Calvados

Samedi

Au programme

Tout le week-end

– Exposition « Planète mare, îlots de biodiversité » Photographies de François Nimal (Conservatoire d’espaces naturels de Normandie)

– Exposition des travaux de l’école (Salle Jeanson)

– Exposition des objets d’autrefois liés à l’eau (bibliothèque Françoise Sagan)

– Exposition de la CCPHB travaux et actions en cours, entretien des rivières et bonnes pratiques.

– Projections (salle chocolat) La Normandie en 2100 changement climatique, atténuation et adaptation. Sur les chemins de l’école.

Samedi 23 mars

11h vernissage de l’exposition des artistes sur le thème de l’eau (salle chocolat)

14h30-16g30 Bienfaits de l’eau pour le corps avec Rébecca Paul (lieu à confirmer) rencontre autour d’un bain de mains, tisanes aux plantes médicinales, plasma marin, kéfir et argile de kaolin, sève de bouleau, fabrication de papier recyclé.

14h30 Préservation des rivières (salle chocolat) avec un intervenant de la Fédération de la pêche et en présence de Michel Godard, retraité de a police de l’eau

14h30-17h30 Expériences ludiques autour de l’eau avec Pierre-Hugo. Initiation au travail de la terre avec Anne-Marie. Initiation à l’aquarelle avec Nicole.

16h30 Rendez-vous avec l’histoire (bibliothèque Françoise Sagan) Présentation des objets du quotidien avec Michel et lectures sur l’eau.

20h30 Autour du film Dark Waters de T. Haynes (salle chocolat)

Dimanche 24 mars

10h-12h et 14h30-16h30 Bienfaits de l’eau pour le corps avec Rébecca Paul. Initiation au travail de la terre avec Anne-Marie. Initiation à l’aquarelle avec Nicole.

11h Informations sur les toilettes sèches (salle chocolat)

14h30 Autour de la mare (animation sur la flore, la faune, la chaîne alimentaire, l’entretien et le rôle des mares.

16h30 Rendez-vous avec l’histoire (bibliothèque Françoise Sagan) Présentation des objets du quotidien avec Michel et lectures sur l’eau.

Au programme

Tout le week-end

– Exposition « Planète mare, îlots de biodiversité » Photographies de François Nimal (Conservatoire d’espaces naturels de Normandie)

– Exposition des travaux de l’école (Salle Jeanson)

– Exposition des objets d’autrefois liés à l’eau (bibliothèque Françoise Sagan)

– Exposition de la CCPHB travaux et actions en cours, entretien des rivières et bonnes pratiques.

– Projections (salle chocolat) La Normandie en 2100 changement climatique, atténuation et adaptation. Sur les chemins de l’école.

Samedi 23 mars

11h vernissage de l’exposition des artistes sur le thème de l’eau (salle chocolat)

14h30-16g30 Bienfaits de l’eau pour le corps avec Rébecca Paul (lieu à confirmer) rencontre autour d’un bain de mains, tisanes aux plantes médicinales, plasma marin, kéfir et argile de kaolin, sève de bouleau, fabrication de papier recyclé.

14h30 Préservation des rivières (salle chocolat) avec un intervenant de la Fédération de la pêche et en présence de Michel Godard, retraité de a police de l’eau

14h30-17h30 Expériences ludiques autour de l’eau avec Pierre-Hugo. Initiation au travail de la terre avec Anne-Marie. Initiation à l’aquarelle avec Nicole.

16h30 Rendez-vous avec l’histoire (bibliothèque Françoise Sagan) Présentation des objets du quotidien avec Michel et lectures sur l’eau.

20h30 Autour du film Dark Waters de T. Haynes (salle chocolat)

Dimanche 24 mars

10h-12h et 14h30-16h30 Bienfaits de l’eau pour le corps avec Rébecca Paul. Initiation au travail de la terre avec Anne-Marie. Initiation à l’aquarelle avec Nicole.

11h Informations sur les toilettes sèches (salle chocolat)

14h30 Autour de la mare (animation sur la flore, la faune, la chaîne alimentaire, l’entretien et le rôle des mares.

16h30 Rendez-vous avec l’histoire (bibliothèque Françoise Sagan) Présentation des objets du quotidien avec Michel et lectures sur l’eau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24

Place de l’Amitié

Équemauville 14600 Calvados Normandie

L’événement Fête de la nature et du printemps Équemauville a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Honfleur-Beuzeville