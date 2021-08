Fête de la nature et du patrimoine Bricquebec-en-Cotentin, 28 août 2021, Bricquebec-en-Cotentin.

Fête de la nature et du patrimoine 2021-08-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-29 Manoir La Cour Hameau Vergiot

Bricquebec-en-Cotentin Manche Bricquebec-en-Cotentin

Expo et animations canines, associations et fédérations, marché du terroir, animations équestres, tir à l’arc et démo, activités enfants et restauration sur place.

Samedi: à 20h30 concert de trompes de chasse

à 22h30 feu d’artifice

Dimanche: messe Saint-Hubert

Pass sanitaire requis

+33 6 71 23 84 89

