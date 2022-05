Fête de la nature et du moulin

2022-05-22 – 2022-05-22 8 8 EUR Balade sur les coteaux de Poyaller, à la découverte d’un parcours Nature dans l’environnement immédiat du Moulin. 16h : goûter au Moulin. Après la visite du moulin et les ateliers, la meunière

racontera l’histoire d’un Cerf devenu tout blanc après s’être roulé dans la farine, puis offrira un petit

goûter aux enfants. Moulin de Poyaller dernière mise à jour : 2022-04-12 par

