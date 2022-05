Fête de la nature et du moulin

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 18:30:00 4 4 EUR Ateliers avec les enfants dans le moulin pour mieux comprendre la fabrication de la farine. Accédez au parc animalier en sous bois pour une visite libre. Vers 14h30 et 16h30, visite guidée du moulin à eau.

