Fête de la nature et des 4 éléments Colombelles

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 18:00:00

Colombelles Calvados

La ville de Colombelles organise une Fête de la Nature et des 4 Eléments ! Au programme des festivités : Marché aux plantules, artisans, ateliers, lectures, jeux géants, visites, découvertes ludiques, expositions… et venez grimper aux arbres ! Une journée nature autour des 4 éléments avec de nombreux ateliers et activités pour tous. Parking visiteur, Rue Jules Guesde.

La ville de Colombelles organise une Fête de la Nature et des 4 Eléments !

Au programme des festivités : Marché aux plantules, artisans, ateliers, lectures, jeux… Marché aux plantules, artisans, ateliers, lectures, jeux… +33 2 31 35 25 00 http://www.colombelles.fr/ La ville de Colombelles organise une Fête de la Nature et des 4 Eléments ! Au programme des festivités : Marché aux plantules, artisans, ateliers, lectures, jeux géants, visites, découvertes ludiques, expositions… et venez grimper aux arbres ! Une journée nature autour des 4 éléments avec de nombreux ateliers et activités pour tous. Parking visiteur, Rue Jules Guesde. Colombelles

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombelles Autres Lieu Colombelles Adresse Ville Colombelles lieuville Colombelles Departement Calvados

Colombelles Colombelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombelles/

Fête de la nature et des 4 éléments Colombelles 2022-05-07 was last modified: by Fête de la nature et des 4 éléments Colombelles Colombelles 7 mai 2022 Calvados Colombelles

Colombelles Calvados